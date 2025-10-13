Lite tra camionisti finisce in tragedia | 32enne ucciso nel piazzale

Trentotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite, forse nata per motivi banali, si è trasformata in tragedia nella tarda serata di ieri alla periferia sud di Bolzano. Un camionista di 32 anni, di origine romena, è stato trovato senza vita sull’asfalto del parcheggio utilizzato dai Tir per la sosta notturna. Quando sono arrivati i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

