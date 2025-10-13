Una pozza di sangue tra i sedili, con macchie tutt’attorno. Fazzoletti di carta a terra, verosimilmente usati per tamponare ferite, e una bottiglia di vetro. È la scena immortalata ieri prima dell’alba a bordo del filobus 90. Stando a quanto ricostruito al momento, poco prima delle 5 è scoppiata una lite tra passeggeri culminata in accoltellamento all’altezza di piazzale delle Milizie, tra viale Cassala e viale Troya, a ridosso del Naviglio Grande. Ferito un uomo di 38 anni, che è stato subito soccorso dal 118 e accompagnato al Policlinico in codice giallo. Sul posto i carabinieri e personale Atm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite con accoltellamento sul bus, 38enne in ospedale