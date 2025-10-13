L’Italia d’esempio anche nella Nato Rutte loda i nostri piloti | Gestione perfetta degli sconfinamenti russi
Quello dato dai piloti italiani di fronte agli sconfinamenti dei velivoli russi nei cieli europei è un esempio per la Nato. A dirlo è stato il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, nel corso dell’assemblea parlamentare della Nato a Lubiana, cui ha partecipato da remoto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante il suo intervento, Rutte ha anche indicato il nostro Paese come «grande amico» della Nato e come virtuoso di cooperazione nell’ambito delle missioni internazionali. Parole che sono «motivo di orgoglio e un riconoscimento al governo Meloni», ha commentato il capo della delegazione parlamentare italiana, Lorenzo Cesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
