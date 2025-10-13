L’Italia d’esempio anche nella Nato Rutte loda i nostri piloti | Gestione perfetta degli sconfinamenti russi

Secoloditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello dato dai piloti italiani di fronte agli sconfinamenti dei velivoli russi nei cieli europei è un esempio per la Nato. A dirlo è stato il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, nel corso dell’assemblea parlamentare della Nato a Lubiana, cui ha partecipato da remoto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante il suo intervento, Rutte ha anche indicato il nostro Paese come «grande amico» della Nato e come virtuoso di cooperazione nell’ambito delle missioni internazionali. Parole che sono «motivo di orgoglio e un riconoscimento al governo Meloni», ha commentato il capo della delegazione parlamentare italiana, Lorenzo Cesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

l8217italia d8217esempio anche nella nato rutte loda i nostri piloti gestione perfetta degli sconfinamenti russi

© Secoloditalia.it - L’Italia d’esempio anche nella Nato. Rutte loda i nostri piloti: “Gestione perfetta degli sconfinamenti russi”

In questa notizia si parla di: italia - esempio

L’Italia, l’America e l’esempio di Mattei

Ddl Femminicidio, Semenzato: "Italia esempio virtuoso contro la violenza di genere"

Palmi. I Carabinieri Loreto La Paglia e Pietro Scalzone salvano due bambine dal mare: esempio di eroismo e dedizione all’Italia

Nato, Rutte: non è la Russia decidere sulle truppe occidentali a Kiev - Il segretario generale della Nato Mark ha dichiarato che la Russia non ha diritto di decidere sulla possibilità che le potenze occidentali schierino truppe in Ucraina, come ... Si legge su notizie.tiscali.it

*Nato: Rutte, Russia rimane principale minaccia a sicurezza membri - Giappone: inflazione core rallenta al 2,7% ad agosto 19/09/2025 07:47 MARKET DRIVER ENERGY: petrolio debole, domanda in rallentamento (Bok Financial) 19/09/2025 07:39 PUNTO DEL MATTINO EUROPEO: 19 ... milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217italia D8217esempio Nato Rutte