L’istruzione della madre riduce il rischio NEET | differenze fino a 40 punti percentuali al Sud
Un titolo di studio elevato della madre rappresenta un elemento determinante nella riduzione del rischio che i figli diventino NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Neet, più alto titolo studio madre, minore rischio di diventarlo - Il titolo di studio della madre è un importante fattore 'protettivo' che riduce nei figli il rischio di incorrere nella condizione di Neet. Come scrive ansa.it