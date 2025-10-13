L’istituto nel nome di Ruffilli Qui tanti i progetti educativi

Ilrestodelcarlino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fatti, terribili, avvenuti venerdì mattina in via Romanello sono noti. Meno, forse, lo è il luogo che ha fatto da cornice all’accoltellamento, l’istituto professionale ‘Ruffilli’, scuola alla quale tutti i protagonisti dell’aggressione sono iscritti. Innanzitutto è intitolato a Roberto Ruffilli, professore universitario e senatore assassinato dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. Un nome, quello di Ruffilli, che porta con sé una forte responsabilità: quella di portare avanti il suo ricordo come simbolo di partecipazione democratica e cittadinanza attiva, all’insegna di valori molto lontani dalla violenza e dallo scontro fisico di cui si sono macchiati gli studenti coinvolti nella rissa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217istituto nel nome di ruffilli qui tanti i progetti educativi

© Ilrestodelcarlino.it - L’istituto nel nome di Ruffilli. Qui tanti i progetti educativi

In questa notizia si parla di: istituto - nome

Ilaria Raschiatore uccisa dal cancello della scuola, dopo 21 anni inaugura l’istituto che porterà il suo nome

l8217istituto nome ruffilli tantiL’istituto nel nome di Ruffilli. Qui tanti i progetti educativi - Nato nel 2014, è intitolato al senatore ucciso dalle Br: una scelta che rifiuta la violenza. Riporta msn.com

Ruffilli, tanti indirizzi per i talenti di domani - Continua il viaggio del Carlino tra le scuole, con i voti dalla 1ª alla 4ª Prosegue la pubblicazione sul Carlino dei ‘bravissimi’, ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: L8217istituto Nome Ruffilli Tanti