I fatti, terribili, avvenuti venerdì mattina in via Romanello sono noti. Meno, forse, lo è il luogo che ha fatto da cornice all’accoltellamento, l’istituto professionale ‘Ruffilli’, scuola alla quale tutti i protagonisti dell’aggressione sono iscritti. Innanzitutto è intitolato a Roberto Ruffilli, professore universitario e senatore assassinato dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. Un nome, quello di Ruffilli, che porta con sé una forte responsabilità: quella di portare avanti il suo ricordo come simbolo di partecipazione democratica e cittadinanza attiva, all’insegna di valori molto lontani dalla violenza e dallo scontro fisico di cui si sono macchiati gli studenti coinvolti nella rissa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’istituto nel nome di Ruffilli. Qui tanti i progetti educativi