L’istituto comprensivo De Amicis Bolani porta la Calabria ai vertici della canoa scolastica nazionale

13 ott 2025

Per la prima volta nella storia, la Calabria è stata rappresentata ai Giochi sportivi studenteschi di canoa grazie all’Istituto comprensivo De Amicis-Bolani di Reggio Calabria. L’evento si è svolto giovedì 9 ottobre sul suggestivo specchio d’acqua del Lago Albano di Castel Gandolfo, sede del. 🔗 Leggi su Today.it

