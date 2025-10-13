Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto | Salvata dall' Ucraina e inghiottita dalle fauci della sanità italiana
Tra le mura seicentesche di palazzo Giustiniani a Bassano Romano si è tenuta la 50esima presentazione del libro “Le tre vite di Lisa”, scritto a quattro mani da Margherita Eichberg e Maurizio Federico, genitori della ragazza morta nel 2020 a 17 anni. Molti gli ospiti presenti nella bellissima. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: lisa - federico
Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo, indagati periti Bruno Benedetto e Gianluca Marella per falsa perizia
Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo, indagati periti Bruno Benedetto e Gianluca Marella per falsa perizia: “Omissioni su operato dell’ospedale”
"Le tre vite di Lisa" di Margherita Eichberg e Maurizio Federico a Bassano Romano
Le #bomboniere del matrimonio di Federico & Elisabetta - 27.09.2025 Un coloratissimo apribottiglie con calamita a tema "Provenza" - facebook.com Vai su Facebook
Lisa Federico, indagine sui periti. Il pm: “Hanno mentito sulla morte della 17enne” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/28/news/morte_lisa_federico_indagine_periti_hanno_mentito-424875932/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto, i video della cugina e l'operazione: assolti i medici - Per la giovane Eleonora, pubblicare i video con Lisa significa far conoscere nel dettaglio la storia di Lisa. Secondo leggo.it
Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto, i video della cugina e l'operazione: assolti i medici - Nel 2023, con una serie di video messaggi pubblicati su TikTok, la cugina Eleonora Tucci sta cercando di divulgare sempre di più la storia di Lisa. Da leggo.it