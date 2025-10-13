L' irpino Davide Della Porta vince il Premio nazionale per l' impegno nell' innovazione e nella ricerca
All’irpino Davide Della Porta il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale per l’anno 2025. In occasione del Congresso Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
