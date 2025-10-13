L’ipotesi della fusione tra le diocesi | Un danno per il nostro territorio

Confcommercio Cesenate esprime preoccupazione in merito alle notizie riguardanti un possibile accorpamento, a partire dal 2028, della diocesi di Cesena-Sarsina a quella di Forlì-Bertinoro. Il presidente di Confcommercio Cesenate Augusto Patrignani dichiara: "La eventuale perdita della autonomia e della residenza del vescovo nella sede dell’attuale Diocesi rappresenterebbe un ulteriore indebolimento del nostro territorio, che già negli ultimi decenni ha dovuto subire la perdita di servizi fondamentali come il tribunale e altri. Cesena è capoluogo di un’area viva, produttiva e ricca di storia, e la Diocesi costituisce un punto di riferimento essenziale per la coesione sociale e per la vita della comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

