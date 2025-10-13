L’iPhone pieghevole potrebbe costare meno grazie a un cerniera più economica

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pieghevole di Apple potrebbe arrivare con una cerniera più economica, grazie a un taglio del costo di produzione fino a 70-80 dollari. 🔗 Leggi su Dday.it

l8217iphone pieghevole potrebbe costare meno grazie a un cerniera pi249 economica

© Dday.it - L’iPhone pieghevole potrebbe costare meno grazie a un cerniera più economica

In questa notizia si parla di: iphone - pieghevole

Apple lancerà nel 2026 il primo iPhone pieghevole

Apple rivoluziona l’iPhone: Air nel 2025, pieghevole nel 2026, design inedito per i 20 anni

iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple

Cerca Video su questo argomento: L8217iphone Pieghevole Potrebbe Costare