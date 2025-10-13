L’invito di Trump le resistenze di Erdogan e Iraq | il giallo dell’assenza di Netanyahu al vertice in Egitto
Prima l’invito di Donald Trump (e forse dello stesso Abdel Fatah al-Sisi ), poi la defezione per una festa ebraica, infine i retroscena e il ruolo determinante di Turchia e Iraq. La sedia dedicata al primo ministro ebraico, collocata vicino a quella del presidente dell’ Autorità Nazionale Palestinese, era vuota. La sua partecipazione al vertice dei leader mondiali a Sharm el-Sheikh avrebbe dovuto “ consolidare l’accordo per la fine della guerra a Gaza e ribadire l’impegno a rispettarlo”. Eppure, con una nota ufficiale pubblicata su X, l’ufficio del primo ministro israeliano ha annunciato che Benjamin Netanyahu non avrebbe partecipato al Summit a causa della vicinanza di una festività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump. Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Di Micol Flam - facebook.com Vai su Facebook
Crisi turca: Erdogan si sopravvaluta, Trump lo ridimensiona - Ma gli Usa sanno quanto sia strategica la Turchia per la Nato e il Sultano sa che i despoti cadono per i propri fallimenti economici Estate, tempo di speculazioni. Lo riporta panorama.it
Erdogan e Trump vanno a braccetto: in ballo ci sono la Siria e l’affare della ricostruzione dopo la guerra civile - Ma, come sempre quando si tratta del presidente americano Donald Trump e dell’omologo turco, Recep Tayyip ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it