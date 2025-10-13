L’invito di Trump le resistenze di Erdogan e Iraq | il giallo dell’assenza di Netanyahu al vertice in Egitto

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l’invito di Donald Trump (e forse dello stesso Abdel Fatah al-Sisi ), poi la defezione per una festa ebraica, infine i retroscena e il ruolo determinante di Turchia e Iraq. La sedia dedicata al primo ministro ebraico, collocata vicino a quella del presidente dell’ Autorità Nazionale Palestinese, era vuota. La sua partecipazione al vertice dei leader mondiali a Sharm el-Sheikh avrebbe dovuto “ consolidare l’accordo per la fine della guerra a Gaza e ribadire l’impegno a rispettarlo”. Eppure, con una nota ufficiale pubblicata su X, l’ufficio del primo ministro israeliano ha annunciato che Benjamin Netanyahu non avrebbe partecipato al Summit a causa della vicinanza di una festività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

