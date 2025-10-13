L’inutile faida del calcio italiano | meglio Pio Esposito o Camarda?

In attesa di compattarsi verso un obiettivo comune, ad esempio gli arbitri che sono il nemico comune perfetto che non ha stagioni, il calcio italiano sperimenta il dilanio intorno a Pio Esposito e Francesco Camarda. I due gioielli di un movimento che comincia a vedere la luce in fondo al tunnel dell’assenza di talento in attacco e che grazie a questi due giovanotti può cominciare a sperare in un futuro migliore. Sarebbe tutto bello, se non fosse inquinato dalle solite rivalità. E, dunque, se Esposito segna il primo gol in Serie A e il giorno dopo lo stesso succede a Camarda apriti cielo: sfigati quelli che si erano esaltati il sabato (Pio) o, forse, quelli della domenica (Camarda) perché il primo ha rotto il ghiaccio con già addosso la maglia di una grande mentre l’altro no. 🔗 Leggi su Panorama.it

