“Identità” è la parola chiave dell’edizione 2025 dell’ Internet Festival di Pisa. Parola scelta non a caso, e già un po’ difensiva: suona come un’ammissione implicita di crisi esistenziale, un gesto di autocoscienza da parte di una manifestazione che negli anni ha tentato di incarnare il futuro digitale e oggi, come certi pionieri invecchiati, si guarda allo specchio e fatica a riconoscersi. L’identità, appunto. Pisa, per quattro giorni, forse troppi in un’epoca così fluida e piena di impegni, si è trasformata in un laboratorio del futuro distribuito in tredici luoghi simbolo: università, musei, centri congressi, cinema, e di nuovo la Stazione Leopolda per un ritorno alle origini dopo qualche stagione di assenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Internet Festival davanti al proprio spettro