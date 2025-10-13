L’insolito posto di Saonara sul podio degli Awards of excellence 2025
Riceviamo e pubblichiamo: "Grande riconoscimento internazionale per L’Insolito Posto di Saonara, che ha conquistato il terzo posto nella categoria “Accessible Accommodation” agli Awards of Excellence 2025, promossi dalla Accessible Travel Foundation.Il premio, assegnato su base mondiale e votato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
