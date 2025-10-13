L’influenza è in arrivo

È partita il 13 ottobre in Emilia-Romagna la campagna vaccinale contro il virus influenzale e Federfarma Emilia-Romagna, che rappresenta la rete delle oltre 1.200 farmacie presenti sul territorio regionale, si è attivata per incentivare la vaccinazione in farmacia. L’obiettivo è raggiungere in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

