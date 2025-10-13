Linea Napoli–Salerno interrotta da oltre un mese | pendolari esasperati

Bloccata da oltre un mese la circolazione tra Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna: pendolari allo stremo e nessuna data certa per la riapertura.. Treni cancellati, deviazioni di percorso, orari modificati e pendolari costretti ad anticiparsi di ore per raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro. È questa la quotidianità per migliaia di persone che vivono nei comuni vesuviani e nell’hinterland salernitano, al confine con Napoli. I disagi sono iniziati il 9 settembre e, a oltre un mese di distanza, la situazione resta critica. L’interruzione interessa la linea ferroviaria storica Napoli–Salerno, nel tratto compreso tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata, a causa di un edificio pericolante a ridosso dei binari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it