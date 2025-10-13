L’incidente in galleria poi il volo giù nel vuoto | tragedia shock in Italia autostrada nel caos
CHIUSAFORTE (UDINE) – Una tragica vicenda si è consumata ieri mattina lungo l’ autostrada A23 Udine-Tarvisio, all’altezza di Chiusaforte, in Friuli Venezia Giulia. Un ingegnere di 35 anni, residente a Feltre (provincia di Belluno), è stato ritrovato privo di vita sul greto del fiume Fella, poco distante da uno dei viadotti che attraversano l’area. Il giovane si sarebbe gettato nel vuoto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente all’interno della galleria Zannier. L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.30 da alcuni automobilisti, che avevano notato un’ auto incidentata all’interno della galleria, situata al chilometro 80 dell’A23, in direzione sud. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
