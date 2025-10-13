L’Imolese sorride | la partita della svolta Rizzi gol da bomber per fermare il Progresso

PROGRESSO 0 IMOLESE 1 PROGRESSO: Roccia, G. Barbaro (9’ st Cavazza), Giovane, Bonetti, Maltoni, Mascanzoni, Dandini, Odalo (15’ st Zattoni), Sansò (24’ st Stellacci), Calabrese, Kola (43’ st Mezzadri). A disp. Gelati, S. Barbaro, Cavini, Del Bianco, Cortesi. All. Graffiedi. IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Manzoni (45’ st Troiano), Lisi (36’ st Dragoi), Agbugui; Manes (13’ st Capozzi), Rizzi, Melloni (20’ st Mattiolo). A disp. Cipi, Nistor, Accursi, Macario, De Chiara. All. Potepan. Arbitro: Romeo di Genova. Reei: 12’ pt Rizzi. Note: ammoniti Manzoni, Manes, Elefante, Giovane, Bonetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Imolese sorride: la partita della svolta . Rizzi, gol da bomber per fermare il Progresso

