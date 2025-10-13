L' illusione ottica di un oggetto che si muove al 99,9% della velocità della luce è stata catturata per la prima volta

Wired.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo visto per la prima volta come l'aspetto degli oggetti che si muovono molto velocemente appare girato. 🔗 Leggi su Wired.it

l illusione ottica di un oggetto che si muove al 999 della velocit224 della luce 232 stata catturata per la prima volta

© Wired.it - L'illusione ottica di un oggetto che si muove al 99,9% della velocità della luce è stata catturata per la prima volta

In questa notizia si parla di: illusione - ottica

Cresce l’export, ma è solo un’illusione ottica

Come nasce un’illusione ottica? Scienziati svelano il mistero

Riesci a individuare il numero nascosto in questa magica illusione ottica? - Una nuova sfida visiva sta facendo impazzire gli utenti di TikTok: un’immagine psichedelica che sembra un dipinto di Jackson Pollock ma nasconde un numero segreto. Lo riporta greenme.it

illusione ottica oggetto muoveIllusione ottica? Ecco da cosa nasce e perché è importante saperlo - Ecco da cosa nasce e perché è importante conoscerne i meccanismi per la salute mentale. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Illusione Ottica Oggetto Muove