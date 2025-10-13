Liliana Segre contro la burocrazia disumana lancia un appello a Tajani | Lasciate che i ricercatori palestinesi portino i figli
L’appello della senatrice a vita al ministro Tajani: non si può sacrificare l’umanità sull’altare delle carte In un’Italia che si vanta di attrarre talenti in fuga da conflitti e repressioni, c’è un dettaglio che stride: ai giovani ricercatori palestinesi ammessi con borse di studio viene imp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
