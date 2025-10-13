Life death & robots

"Life, Death and Robots", prima personale di aChryliko, è un progetto espositivo che indaga con sguardo ironico e lucido la tensione dell’uomo contemporaneo tra il desiderio di eternità, la paura della fine e la progressiva fusione con la tecnologia.Attraverso un linguaggio materico e simbolico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it