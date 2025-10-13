Lidl cambia tutto Addio al vecchio modo di fare la spesa

Lidl dice addio alle casse tradizionali e avvia una trasformazione profonda nel modo di fare la spesa. In numerosi punti vendita, le classiche postazioni con cassiere stanno lasciando il posto a moderni terminali automatici. Per alcuni clienti è un passo avanti che semplifica la vita e riduce i tempi d’attesa, per altri invece segna la fine di un’abitudine fatta di contatto umano e semplicità. Le opinioni si dividono: i più giovani apprezzano la rapidità e l’autonomia, mentre molti anziani vivono il cambiamento come una perdita di familiarità. “È la fine della spesa come la conoscevamo”, commentano in molti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it