Licina Juve il nuovo talento del Bayern Monaco è finito nel mirino dei bianconeri | svelato il piano ci sarebbe già una trattativa avviata

Licina Juve, il nuovo talento del Bayern Monaco è finito nel mirino dei bianconeri: ci sono importanti novità. Un’operazione in stile Kenan Yildiz, un altro gioiello da strappare al settore giovanile del Bayern Monaco. La Juventus si muove con decisione sul mercato dei giovani talenti e, come riportato dal giornalista tedesco Christopher Michel, avrebbe avviato una trattativa concreta per Adin Li?ina. Il profilo è di quelli che accendono la fantasia: centrocampista offensivo di 18 anni, considerato uno dei migliori prospetti del calcio tedesco, e con un contratto in scadenza la prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

