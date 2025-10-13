Licina Juve il nuovo talento del Bayern Monaco è finito nel mirino dei bianconeri | svelato il piano ci sarebbe già una trattativa avviata
Licina Juve, il nuovo talento del Bayern Monaco è finito nel mirino dei bianconeri: ci sono importanti novità. Un’operazione in stile Kenan Yildiz, un altro gioiello da strappare al settore giovanile del Bayern Monaco. La Juventus si muove con decisione sul mercato dei giovani talenti e, come riportato dal giornalista tedesco Christopher Michel, avrebbe avviato una trattativa concreta per Adin Li?ina. Il profilo è di quelli che accendono la fantasia: centrocampista offensivo di 18 anni, considerato uno dei migliori prospetti del calcio tedesco, e con un contratto in scadenza la prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: licina - juve
Calciomercato Juve, scovato il nuovo Yildiz? Dalla Germania sono sicuri: bianconeri in trattativa avanzata per questo talento del Bayern Monaco. Tutto quello che c’è da sapere - Calciomercato Juve, scovato il nuovo Yildiz in Germania: i bianconeri lo osservano con attenzione Un nuovo Kenan Yildiz? Come scrive juventusnews24.com
Juve, Pedullà: 'Hanno provato a smontare il talento di Yildiz definendolo giocatorino' - Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus, del suo asso Kenan Yildiz e prendendosela di nuovo con chi, forse ... Si legge su it.blastingnews.com