Liceo Basile genitori e studenti in protesta | Orario insostenibile i ragazzi tornano a casa stremati

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova mattinata di protesta al liceo artistico Ernesto Basile dell’Annunziata, dove genitori e studenti si sono radunati davanti ai cancelli per contestare la recente modifica dell’orario scolastico decisa dalla dirigenza.Il nuovo calendario delle lezioni, pubblicato nei giorni scorsi, prevede. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liceo - basile

Lavori in corso al Liceo Archimede, Basile: "Progetto orientato al futuro dei giovani"

liceo basile genitori studentiLiceo Basile. Studenti e genitori tornano a protestare contro l’orario scolastico - Studenti e genitori tornano a protestare contro l’orario scolastico appeared first on Tempostretto. Riporta msn.com

liceo basile genitori studentiMessina, protesta davanti al liceo artistico Basile: genitori e studenti contro la nuova organizzazione degli orari - Questa mattina, intorno alle 8:00, genitori e studenti si sono radunati davanti ai cancelli del liceo artistico Ernesto Basile all’Annunziata per protestare ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liceo Basile Genitori Studenti