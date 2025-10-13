Licenziata dopo aver informato l' azienda della gravidanza l' impresa fa marcia indietro e la reintegra

Reintegrata ripristinando il contratto a tempo determinato. È così che l'azienda Sarni ha fatto marcia indietro dopo che nei giorni scorsi aveva licenziato una giovane donna della provincia di Arezzo, dipendente dell’area di sosta del tratto di autostrada aretino e che aveva appena informato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

licenziata dopo aver informatoLicenziata perché incinta, dopo il clamore l'azienda reintegra la lavoratrice ma il sindacato resta critico - C'è una svolta nel caso della trentenne incinta che mezz'ora dopo aver comunicato di essere in attesa di un figlio, era stata messa fuori dai ranghi dall'azienda, nonostante avesse avuto la proroga de ... Come scrive corrierediarezzo.it

