Liberi i 20 ostaggi israeliani Trump alla Knesset | Alba storica Katz | Da Hamas solo 4 corpi accordo violato Il vertice a Sharm
Ovazione per il presidente Usa al parlamento israeliano, ma in due lo contestano. La gioia degli ostaggi liberati in Israele, la festa dei prigionieri palestinesi tornati a Gaza. Vertice a Sharm, pressioni della Turchia per impedire la presenza di Netanyahu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
La liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi è avvenuta secondo le regole decise dall'accordo sul cessate il fuoco: i primi sono tutti liberi e in Israele, i secondi sono stati portati nella Striscia e in Cisgiordania
Liberi! Hamas ha riconsegnato tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... vanityfair.it scrive
Chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas/ In ostaggio da 2 anni: le condizioni - Dal Festival Nova a famiglie prelevate nelle proprie abitazioni: chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas dopo 2 anni di detenzione. Lo riporta ilsussidiario.net