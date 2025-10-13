Liberi i 20 ostaggi israeliani Trump alla Knesset | Alba storica Hamas restituirà solo quattro corpi Katz | Violano l' accordo

Ovazione per il presidente Usa al parlamento israeliano, ma in due lo contestano. La gioia degli ostaggi liberati in Israele, la festa dei prigionieri palestinesi tornati a Gaza. Vertice a Sharm, pressioni della Turchia per impedire la presenza di Netanyahu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Liberi i 20 ostaggi israeliani. Trump alla Knesset: «Alba storica». Hamas restituirà solo quattro corpi, Katz: «Violano l'accordo»

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati

Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi

liberi 20 ostaggi israelianiGaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Secondo vanityfair.it

liberi 20 ostaggi israelianiChi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas/ In ostaggio da 2 anni: le condizioni - Dal Festival Nova a famiglie prelevate nelle proprie abitazioni: chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas dopo 2 anni di detenzione. Si legge su ilsussidiario.net

