Liberi i 20 ostaggi israeliani Applausi per Trump alla Knesset | Alba storica Arrivati a Gaza i detenuti palestinesi scarcerati

Ovazione per il presidente degli States al parlamento israeliano, ma in due lo contestano. La gioia degli ostaggi liberati in Israele, la festa dei prigionieri palestinesi tornati a Gaza. Tutto pronto in Egitto per il vertice a Sharm el Sheikh. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Liberi i 20 ostaggi israeliani. Applausi per Trump alla Knesset: «Alba storica». Arrivati a Gaza i detenuti palestinesi scarcerati

Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Si legge su vanityfair.it

La liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, in ordine - Sta avvenendo secondo le regole decise dall'accordo sul cessate il fuoco: i primi sono già tutti liberi e in Israele, per i secondi serve ancora tempo ... Segnala ilpost.it