Consegnati alla Croce Rossa tutti i prigionieri israeliani, poi passati sotto la custodia dell’Idf. Nelle piazze migliaia di persone in festa per una giornata che potrebbe portare davvero alla pace. Saliti sui pullman i 1.966 palestinesi da liberare. Meloni: “Risultato straordinario, giornata storica”. 15.00 Trump: “Sarebbe fantastico un accordo con l’Iran, c’è la possibilità” “Sarebbe fantastico raggiungere un accordo di pace con l’Iran, sono stanchi, vogliono sopravvivere. Penso che abbiamo una possibilità”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump alla Knesset, sottolineando che se gli Stati Uniti non avessero “bombardato l’Iran, questo accordo non si sarebbe realizzato, perché le nazioni arabe non si sarebbero sentite a loro agio nel firmare l’accordo che abbiamo ora se l’Iran avesse avuto l’arma nucleare”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Liberi gli ostaggi israeliani, scarcerati tutti i palestinesi. Trump contestato da due deputati durante il discorso