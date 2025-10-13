Liberi gli ostaggi israeliani scarcerati tutti i palestinesi Trump contestato da due deputati durante il discorso
Consegnati alla Croce Rossa tutti i prigionieri israeliani, poi passati sotto la custodia dell’Idf. Nelle piazze migliaia di persone in festa per una giornata che potrebbe portare davvero alla pace. Saliti sui pullman i 1.966 palestinesi da liberare. Meloni: “Risultato straordinario, giornata storica”. 15.00 Trump: “Sarebbe fantastico un accordo con l’Iran, c’è la possibilità” “Sarebbe fantastico raggiungere un accordo di pace con l’Iran, sono stanchi, vogliono sopravvivere. Penso che abbiamo una possibilità”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump alla Knesset, sottolineando che se gli Stati Uniti non avessero “bombardato l’Iran, questo accordo non si sarebbe realizzato, perché le nazioni arabe non si sarebbero sentite a loro agio nel firmare l’accordo che abbiamo ora se l’Iran avesse avuto l’arma nucleare”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: liberi - ostaggi
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
Liberi! Hamas ha riconsegnato tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi https://linkiesta.it/2025/10/hamas-israele-pace-ostaggi-vivi-liberazione/… via @Linkiesta - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Sette ostaggi liberati, gli altri 13 nelle prossime ore. Le famiglie sono state informate che la liberazione sta avvenendo in due tappe. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/13/idf-i-sette-ostaggi-liberi-sono-in-israele-liveblog_ - facebook.com Vai su Facebook
Liberi gli ostaggi israeliani, scarcerati tutti i palestinesi. Netanyahu non sarà a Sharm - Consegnati alla Croce Rossa tutti i prigionieri israeliani, poi passati sotto la custodia dell’Idf. Segnala thesocialpost.it
Chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas/ In ostaggio da 2 anni: le condizioni - Dal Festival Nova a famiglie prelevate nelle proprie abitazioni: chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas dopo 2 anni di detenzione. Secondo ilsussidiario.net