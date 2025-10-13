Liberi gli ostaggi israeliani scarcerati tutti i palestinesi Netanyahu non sarà a Sharm
Consegnati alla Croce Rossa tutti i prigionieri israeliani, poi passati sotto la custodia dell’Idf. Nelle piazze migliaia di persone in festa per una giornata che potrebbe portare davvero alla pace. Saliti sui pullman i 1.966 palestinesi da liberare. Meloni: “Risultato straordinario, giornata storica”. 13.25 Tensione improvvisa durante il discorso di Trump Due deputati, Ayman Odeh e Ofer Cassif, sono stati allontanati dalla sala della Knesset dopo aver sventolato un cartello con la scritta “Genocidio” mentre stava parlando il presidente Usa Donald Trump. Il capo della Casa Bianca, riprendendo il discorso si è rivolto agli addetti e ha sottolineato che il loro intervento “è stato molto efficace”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
