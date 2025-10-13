Liberazione ostaggi le videochiamate con i familiari | Grandissima emozione rivederli dopo due anni stanno bene

Ilmessaggero.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito dalla principale associazione dei familiari degli ostaggi e da fonti di Hamas, gli ostaggi israeliani non ancora liberati hanno effettuato videochiamate da Gaza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

liberazione ostaggi le videochiamate con i familiari grandissima emozione rivederli dopo due anni stanno bene

© Ilmessaggero.it - Liberazione ostaggi, le videochiamate con i familiari: «Grandissima emozione rivederli dopo due anni, stanno bene»

In questa notizia si parla di: liberazione - ostaggi

Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

Netanyahu lega ogni tregua su Gaza alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani

Le Idf approvano i piani per Gaza. Netanyahu: "Puntiamo a liberazione simultanea di tutti gli ostaggi"

liberazione ostaggi videochiamate familiariIsraele, la liberazione degli ostaggi: “Fine dell’incubo”. Ritorsione di Hamas con milizie e clan ‘fiancheggiatori’ dell’Idf -  Sono 28 i rapiti deceduti, Hamas non è in grado di localizzare i corpi di nove vittime. quotidiano.net scrive

liberazione ostaggi videochiamate familiari"Torni a casa, vita della mamma, la guerra è finita": la telefonata tra l'ostaggio e la madre - Quattro dei primi sette ostaggi israeliani rilasciati da Hamas hanno potuto fare una videochiamata con le famiglie prima della loro liberazione. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liberazione Ostaggi Videochiamate Familiari