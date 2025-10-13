Liberazione ostaggi l' abbraccio con i familiari e le videochiamate | Grandissima emozione rivederli dopo 2 anni stanno bene

I primi sette ostaggi israeliani rilasciati da Hamas sono arrivati nella base di Re'im, dove hanno potuto riabbracciare le famiglie dopo 738 giorni di prigionia a Gaza. Nella base. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Liberazione ostaggi, l'abbraccio con i familiari e le videochiamate: «Grandissima emozione rivederli dopo 2 anni, stanno bene»

Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"

Netanyahu lega ogni tregua su Gaza alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani

Le Idf approvano i piani per Gaza. Netanyahu: "Puntiamo a liberazione simultanea di tutti gli ostaggi"

#Gaza Con il rilascio degli ostaggi, si procede anche alla liberazione di 1.966 prigionieri palestinesi detenuti in Israele. 1.716 di loro saranno trasferiti all'ospedale Nasser. I 250 condannati all'ergastolo saranno trasferiti in Cisgiordania, a Gerusalemme e all' - X Vai su X

Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. Sul grande schermo in Piazza degli ostaggi a Tel Aviv è stata trasmessa la telefonata dell’ostaggio Matan Tsengauker da Gaza alla madre. “Matan, vita mia, stai tornando a c - facebook.com Vai su Facebook

Liberazione ostaggi, l'abbraccio con i familiari e le videochiamate: «Grandissima emozione rivederli dopo due anni, stanno bene» - I primi sette ostaggi israeliani rilasciati da Hamas sono arrivati nella base di Re'im, dove hanno potuto riabbracciare le famiglie dopo ...

Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Come scrive vanityfair.it