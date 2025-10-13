Liberazione degli ostaggi | il giorno della speranza tra Gaza e Israele

Liberazione degli ostaggi: un momento storico di ritorni, emozioni e diplomazia tra Gaza e Israele. È l’alba di un giorno storico. Dopo due anni di prigionia, il processo di liberazione degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza ha finalmente preso forma. In parallelo, 1.966 prigionieri palestinesi sono saliti a bordo di autobus all’esterno delle carceri israeliane, pronti per essere trasferiti secondo gli accordi raggiunti tra le parti. Il mondo osserva, le famiglie attendono, e la tensione si mescola a una speranza che sembrava perduta. I trasferimenti: Gaza, Cisgiordania e oltre. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

