Liberati tutti i 20 ostaggi israeliani a Gaza Trump in Israele | La guerra è finita – DIRETTA
Gaza, 13 ottobre 2025 – Tutti i 20 ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas sono stati liberati oggi a Gaza, ponendo fine a due anni di prigionia. In parallelo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si trova in Israele in queste ore per seguire e supportare l’operazione, con un discorso previsto alla Knesset e la partecipazione a un vertice di pace in Egitto. Di seguito i dettagli cronachistici delle due vicende, con le informazioni più recenti disponibili, tra conferme ufficiali e sviluppi in corso. Da Tel Aviv a Sharm: dentro la missione di Trump per la pace in Medio Oriente Liberazione degli ostaggi a Gaza: la situazione attuale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
