Liberati sette ostaggi israeliani | Una mattina di speranza
Le ultime notizie sul conflitto. Sette ostaggi israeliani liberati da Hamas sono finalmente rientrati in Israele. Lo ha annunciato l’Idf, spiegando che i sette – Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv e Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran e Matan Angrest – sono stati presi in consegna dalla Croce Rossa nel nord di Gaza e accompagnati in territorio israeliano per i primi controlli medici e il ricongiungimento con le famiglie. In Israele la notizia ha scatenato un’onda di emozione: in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv migliaia di persone hanno accolto la conferma con un lungo applauso. “Svegliarsi in un nuovo mattino, tutto sembra più bello, tutto sembra migliore, i colori nell’aria”, ha raccontato Ilan Gilboa Dalal, padre di uno dei liberati. 🔗 Leggi su 361magazine.com
