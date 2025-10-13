Liberati i primi 7 ostaggi le videochiamate con le famiglie | Stai tornando a casa ti amo Trump in Israele | L' accordo di pace è il mio più grande successo - Video

Gli altri ostaggi saranno consegnati alle 9 a sud di Gaza. Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Liberati i primi 7 ostaggi, le videochiamate con le famiglie: "Stai tornando a casa, ti amo". Trump in Israele: "L'accordo di pace è il mio più grande successo" - Video

In questa notizia si parla di: liberati - primi

Giorno storico per Israele: liberati i primi 7 ostaggi di Hamas. Attesa per gli altri

Gaza: Hamas ha rilasciato i primi ostaggi. A breve saranno liberati tutti. Festa in Israele e nei paesi arabi. Trump: “La guerra è finita”

Liberati da Hamas i primi sette ostaggi israeliani, Trump esulta in tempo reale a bordo dell’Air Force One

Gaza, Hamas libera primi 7 ostaggi liberati: i gemelli, i soldati, il pianista. Ecco chi sono - X Vai su X

L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. I primi ostaggi potrebbero essere liberati già nel weekend - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Segnala iltempo.it

Gaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita”, ultime notizie - Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati i primi sette ostaggi israeliani come prevede l’accordo ... Riporta fanpage.it