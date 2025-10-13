Liberati i primi 7 ostaggi le videochiamate con le famiglie | Stai tornando a casa ti amo Trump è atterrato in Israele - Video
Gli altri ostaggi saranno consegnati alle 9 a sud di Gaza. Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza».
Giorno storico per Israele: liberati i primi 7 ostaggi di Hamas. Attesa per gli altri
Gaza: Hamas ha rilasciato i primi ostaggi. A breve saranno liberati tutti. Festa in Israele e nei paesi arabi. Trump: “La guerra è finita”
Liberati da Hamas i primi sette ostaggi israeliani, Trump esulta in tempo reale a bordo dell’Air Force One
Gaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas.
Primi sette ostaggi liberati a Gaza arrivano in Israele - Consegnati alla Croce Rossa e trasferiti all'IDF; Hamas conferma l'impegno all'accordo mentre 1966 detenuti palestinesi salgono sugli autobus