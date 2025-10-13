Liberati i primi 7 ostaggi le videochiamate con le famiglie | Stai tornando a casa ti amo In corso la seconda fase di rilascio nel sud di Gaza Trump arrivato in Israele -  Video

Xml2.corriere.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli altri ostaggi saranno consegnati alle 9 a sud di Gaza. Herzog: «Questa è una mattina di grande speranza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

liberati i primi 7 ostaggi le videochiamate con le famiglie stai tornando a casa ti amo in corso la seconda fase di rilascio nel sud di gaza trump arrivato in israele 160 video

© Xml2.corriere.it - Liberati i primi 7 ostaggi, le videochiamate con le famiglie: "Stai tornando a casa, ti amo". In corso la seconda fase di rilascio nel sud di Gaza. Trump arrivato in Israele -  Video

In questa notizia si parla di: liberati - primi

Giorno storico per Israele: liberati i primi 7 ostaggi di Hamas. Attesa per gli altri

Gaza: Hamas ha rilasciato i primi ostaggi. A breve saranno liberati tutti. Festa in Israele e nei paesi arabi. Trump: “La guerra è finita”

Liberati da Hamas i primi sette ostaggi israeliani, Trump esulta in tempo reale a bordo dell’Air Force One

liberati primi 7 ostaggiGaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Secondo iltempo.it

liberati primi 7 ostaggiGaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita”, ultime notizie - Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati i primi sette ostaggi israeliani come prevede l’accordo ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Liberati Primi 7 Ostaggi