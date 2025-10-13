Liberati i primi 7 ostaggi israeliani Chi sono e cosa faranno ora
Liberati i primi sette ostaggi e presi in consegna dalla Croce Rossa nel nord di Gaza e trasferiti in Israele. Ad attenderli famiglie che non hanno mai smesso di pregare per il loro ritorno. Dalle prime ore di oggi si sono preparate per la grande festa. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giorno storico per Israele: liberati i primi 7 ostaggi di Hamas. Attesa per gli altri
Gaza: Hamas ha rilasciato i primi ostaggi. A breve saranno liberati tutti. Festa in Israele e nei paesi arabi. Trump: “La guerra è finita”
Liberati da Hamas i primi sette ostaggi israeliani, Trump esulta in tempo reale a bordo dell’Air Force One
A #Gaza, il confine viene preparato per il #rilascio degli #ostaggi. Al momento, dopo i primi sette, Hamas ha consegnato anche gli altri tredici. Tutti i rapiti ancora in vita sono stati quindi liberati. - X Vai su X
Sky tg24. . Le immagini che mostrano la liberazione dei primi 7 ostaggi da parte di Hamas. Poche ore dopo anche gli altri 13 ostaggio sono stati liberati. Hamas quindi non ha più ostaggi israeliani. Da parte sua Israele nel corso della giornata libererà i prigioni Vai su Facebook
Gaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Secondo iltempo.it
Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati - LIVEBLOG - In mattinata la liberazione dei primi sette. Si legge su ansa.it