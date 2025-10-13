Liberati i primi 7 ostaggi israeliani Chi sono e cosa faranno ora

Tv2000.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Liberati i primi sette ostaggi e presi in consegna dalla Croce Rossa nel nord di Gaza e trasferiti in Israele. Ad attenderli famiglie che non hanno mai smesso di pregare per il loro ritorno. Dalle prime ore di oggi si sono preparate per la grande festa. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

liberati i primi 7 ostaggi israeliani chi sono e cosa faranno ora

© Tv2000.it - Liberati i primi 7 ostaggi israeliani. Chi sono e cosa faranno ora

In questa notizia si parla di: liberati - primi

Giorno storico per Israele: liberati i primi 7 ostaggi di Hamas. Attesa per gli altri

Gaza: Hamas ha rilasciato i primi ostaggi. A breve saranno liberati tutti. Festa in Israele e nei paesi arabi. Trump: “La guerra è finita”

Liberati da Hamas i primi sette ostaggi israeliani, Trump esulta in tempo reale a bordo dell’Air Force One

liberati primi 7 ostaggiGaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Secondo iltempo.it

liberati primi 7 ostaggiHamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati - LIVEBLOG - In mattinata la liberazione dei primi sette. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Liberati Primi 7 Ostaggi