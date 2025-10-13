Liberati da Hamas i primi sette ostaggi israeliani Trump esulta in tempo reale a bordo dell’Air Force One
Sono stati appena rilasciati da Hamas i primi sette ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi palestinesi. La consegna è avvenuta alla Croce Rossa, a Gaza. Poco prima Hamas aveva pubblicato la lista dei 20 ostaggi in vita che rilascerà anche nelle prossime ore e che saranno consegnati alla Croce rossa. Secondo quanto scrivono i media in lingua ebraica, i primi sei a essere rilasciati nel nord di Gaza sono: Matan Angrest, i fratelli Gali e Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor e Omri Miran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta assistendo al rilascio degli ostaggi israeliani in diretta a bordo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: liberati - hamas
