Liam Gallagher è diventato nonno a 53 anni | la figlia Molly ha partorito il piccolo Rudy

Fiocco azzurro in casa Gallagher. Liam è diventato nonno a 53 anni. Il frontman degli Oasis ha dato il benvenuto al suo primo nipotino. Ad annunciare la nascita del maschietto è stata la figlia del cantante, Molly Moorish, 27 anni, che ha condiviso la notizia su Instagram con una serie di foto che ritraggono la sua “nuova” famiglia. La didascalia a commentare la gallery è semplice: “A message to you, Rudy” (un messaggio per te, Rudy, ndr), svelando così il nome del primo figlio, nato dall’amore con Nathaniel Phillips, calciatore del Celtic Glasgow. Molly è nata nel 1998 da una breve relazione tra il frontman degli Oasis – all’epoca sposato con Patsy Kensit – e la cantante Lisa Moorish. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
