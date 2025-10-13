L’IA a supporto della didattica | una scelta miope Lettera

Orizzontescuola.it | 13 ott 2025

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nella scuola, se confinata al ruolo di semplice “supporto alla didattica”, rischia d'essere irrilevante per la sua incompatibilità con l’attuale struttura organizzativa della scuola, rimasta ancorata ai modelli dell’inizio del Novecento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

