L’Hip Hop verso l’Unesco | due giornate a Roma per discutere la candidatura

Dal Bronx alle periferie romane: l’Hip Hop compie più di 50 anni e oggi si propone come candidato a diventare patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Per aprire il dibattito, il 17 e 18 ottobre si terranno due giornate di incontri, laboratori e jam session nel quadrante est della Capitale, promosse da Hip Hop Cinefest e Hip Hop Protection, con il supporto dell’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros. L’ingresso è gratuito. Il programma parte venerdì 17 ottobre (17.00-20.00) alla Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia” con dialoghi sulle quattro discipline dell’Hip Hop – MCing, Breaking, DJing e Writing – che raccontano storia, linguaggi e attualità di un movimento nato come espressione delle comunità afroamericane e latinoamericane negli anni ‘70. 🔗 Leggi su Funweek.it