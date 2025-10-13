L’ha sbranata Bimba di 4 anni aggredita da un pitbull era libero nel parco

Una tranquilla passeggiata di una mamma con la sua bambina si è trasformata in una scena da incubo. In pochi secondi, la serenità di un pomeriggio qualunque è stata spezzata da un’aggressione brutale: un pitbull, lasciato libero senza guinzaglio, si è avventato su una bimba di appena quattro anni, provocandole ferite gravissime al volto e lasciandola irrimediabilmente sfigurata. >> Il parto in casa finisce in tragedia: la neonata muore, soccorsi inutili e drammatica scoperta: chi c’era insieme a lei e cosa è successo L’episodio ha sconvolto l’intera comunità, con la madre della piccola che, nel tentativo disperato di salvarla, è rimasta a sua volta ferita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it