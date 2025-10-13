Olfat ("mi chiamo così, come olfatto, ma senza il finale", precisa lei in un italiano invidiabile) arriva dall’Egitto e in Brianza ci vive ormai da 20 anni: ha 4 figli, ha affinato la sua lingua con le volontarie del quartiere San Carlo e oggi dà una mano come mediatrice culturale con le sue connazionali. Perché – spiega – vuole restituire il bene ricevuto. Come Rania, pure lei egiziana di origine, in Italia da 19 anni, 2 figli e che ora è stata ingaggiata per fare da interprete con un rifugiato in fuga dalla Palestina. Abbracci e sorrisi. Al centro civico di Triante sono partiti i nuovi corsi di italiano per stranieri organizzati da un gruppo di volontarie capitanato da Maria Laura Spreafico: "Siamo al decimo anno, abbiamo cominciato quasi per caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lezioni di integrazione. Islamici, copti, ortodossi: "Qui diamo aiuto a tutti"