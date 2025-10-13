L’ex gip e l’omicidio di Garlasco | Ho rispettato i doveri istituzionali
Macerata, 13 ottobre 2025 – “La mia condotta è sempre stata improntata a riservatezza e, soprattutto, al rispetto dei doveri istituzionali e della deontologia professionale”. Il giudice, Fabio Lambertucci, originario di Macerata e da anni in servizio al tribunale penale di Pavia, smentisce con queste parole qualsiasi suo coinvolgimento nell’inchiesta bis sull ’ omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, l’impronta che accusa Stasi e il giallo della scarpa: le indagini arrivano fino a Civitanova Il nome del magistrato era stato indicato nel filone di indagine che riguarda l’ex procuratore patavino Mario Venditti: l’ipotesi degli inquirenti, è che siano stati pagati dei soldi per far scagionare Andrea Sempio, ora invece indagato per l’omicidio della 25enne di Garlasco, uccisa il 13 agosto del 2007. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
