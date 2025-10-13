L'ex fidanzata di Ian Watkins cantante pedofilo ucciso in carcere | Pensavo succedesse prima sono sollevata

13 ott 2025

L'ex fidanzata di Ian Watkins, il cantante dei Lostprophets - condannato a 29 anni di carcere per reati su minori - ucciso in carcere in Gran Bretagna ha parlato in esclusiva dicendosi contenta per quanto avvenuto e che sperava succedesse prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

