L'ex fidanzata di Ian Watkins cantante pedofilo ucciso in carcere | Pensavo succedesse prima sono sollevata

L'ex fidanzata di Ian Watkins, il cantante dei Lostprophets - condannato a 29 anni di carcere per reati su minori - ucciso in carcere in Gran Bretagna ha parlato in esclusiva dicendosi contenta per quanto avvenuto e che sperava succedesse prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fidanzata - watkins

Ian Watkins, ex cantante dei Lostprophets, ucciso in carcere Ian Watkins, ex frontman della band gallese Lostprophets, è stato ucciso sabato 11 ottobre 2025 nel carcere di massima sicurezza di Wakefield, nel nord dell’Inghilterra. Aveva 48 anni. Secondo le Vai su Facebook

Lostprophets, ucciso in prigione l'ex frontman Ian Watkins. Era accusato di pedofilia, arrestati due detenuti - Secondo quanto riferisce la stampa inglese, il cantante gallese sarebbe stato aggredito con un coltello nel penitenziario di Wakefield, considerato uno dei peggiori del Regno Unito

Ian Watkins, condannato per pedofilia, è stato ucciso in carcere da due uomini: era il cantante dei Lostprophets - Ian Watkins, ex cantante dei Lostprophets, condannato a 29 anni di carcere per accuse di pedofilia e tentato stupro è stato ucciso in carcere da due uomini