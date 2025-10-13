L’ex del rapper Faneto dopo le denunce | Sua madre e i manager sapevano ma non mi hanno aiutata

In un video su Tik Tok risponde ai follower: “Ho le prove di cosa mi ha fatto, mio padre è venuto a prendermi in ospedale dopo le botte”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’ex del rapper Faneto dopo le denunce: “Sua madre e i manager sapevano ma non mi hanno aiutata”

In questa notizia si parla di: rapper - faneto

“Picchiata e minacciata da Faneto”, la denuncia social della ex contro il rapper milanese

Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”

Faneto accusato di violenze, la ex del rapper mostra i lividi e i messaggi: “Ricordati che morirai”

Milano, la denuncia social della ex del rapper Faneto: «Dice che mi ucciderà» - X Vai su X

Tg2. . Il rapper #Faneto denunciato dall' ex fidanzata. La ragazza racconta le minacce ricevute e mostra i lividi sui social. Indaga la procura di #Milano. La casa discografica annuncia provvedimenti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #13ottobre - facebook.com Vai su Facebook

“Ricordati che morirai, ma prima sarai sco***a da tutti i miei amici”: il rapper Faneto denunciato per violenze, l’ex fidanzata pubblica i messaggi choc - La 20enne ha condiviso sui social foto di lividi e minacce ricevute dal rapper dopo averlo denunciato per stalking ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Il rapper Faneto avrebbe picchiato e minacciato l'ex fidanzata, che ha denunciato tutto sui social - Il rapper sarebbe stato picchiato da alcuni ragazzi in seguito alla diffusione dei filmati ... milanotoday.it scrive