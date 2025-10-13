L’ex consigliere comunale di Ceriano Laghetto ospite di Cruciani a La zanzara parla di aborto

Ilnotiziario.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Ceriano Laghetto ospite in studio a La Zanzara a parlare di aborto. Un ex consigliere comunale di Ceriano è stato ospite della trasmissione radiofonica “cult” condotta da Giuseppe Cruciani con David Parenzo, trasmessa da Radio24, che fa una media giornaliera di 400mila ascoltatori in diretta ma che lo scorso febbraio è stato premiato come . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consigliere - comunale

"Non faceva affari con la droga della mafia gelese": assolto consigliere comunale

Consigliere comunale più longevo d’Italia: il primato appartiene al Sannio

Castelvenere, Mario Moccia è il consigliere comunale più longevo d’Italia

l8217ex consigliere comunale cerianoL’ex consigliere comunale di Ceriano Laghetto ospite di Cruciani a La zanzara parla di aborto - Un ex consigliere comunale di Ceriano è stato ospite della trasmissione radiofonica ... ilnotiziario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Consigliere Comunale Ceriano