L’ex capo della Comunità ebraica di Roma dà ragione alla ministra Roccella sulle gite ad Auschwitz

Se da una parte c’è la senatrice a vita, nonché superstite della Shoa, Liliana Segre, che stenta a credere all’uscita di Eugenia Roccella sull’inutilità delle “gite” ad Auschwitz, dall’altra c’è Riccardo Pacifici, che è pronto a prendere le difese della ministra della Famiglia. Per l’ex capo della Comunità ebraica di Roma, oggi vice presidente del European Jewish association, Roccella “ha espresso uno dei concetti più lucidi e profondi di fronte al preoccupante ritorno di sentimenti antisemiti”. “Leggo con stupore le polemiche che hanno coinvolto Roccella – scrive in una nota Pacifici -. Vogliamo immaginare sia frutto di un fraintendimento per chi non ha ascoltato tutta la sua profonda riflessione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

